du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbatiale Saint-Nabor Gratuit. Sur inscription à l’Office de tourisme. Maximum 10 personnes par créneau. Horaires des visites guidées : samedi 13h, 15h, 17h / dimanche 13h. Durée de la visite : 1h30.

L’organiste Eric Reb vous fera découvrir ce colossal et fascinant instrument : du mécanisme aux notes, il y a toute une histoire… Abbatiale Saint-Nabor 5 rue de Gaulle, 57500 Saint-Avold Saint-Avold Moselle

