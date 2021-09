A la découverte des gouffres / Rando nature Rocamadour, 6 octobre 2021, Rocamadour.

Rocamadour Lot

En plein cœur du site Natura 2000 Vallée de l’Ouysse et de l’Alzou, venez découvrir un patrimoine naturel remarquable et sensible ! Au cours de cette randonnée de 5 km, vous en saurez plus sur le parcours mystérieux de l’eau sous terre, la faune et la flore très particulières de ce milieu calcaire, ainsi que les actions de préservation mises en place dans la cadre du réseau européen Natura 2000.

Cette balade est organisée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Lot, avec la participation des Caminols Gramatois et de deux chargés de missions du Parc : David Viennet, hydrogéologue et Léonie Leverger, chargée de mission Natura 2000.

Prévoir des vêtements adaptés et des chaussures de marche.

Randonnée de 5km en aller-retour.

INFOS ET INSCRIPTION » Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Lot / 05 65 23 06 28 ou framadate.org/rYDOvXJeT1IJAZ2U

©R. Puissauve

