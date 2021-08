Bordeaux Galeries Lafayette Bordeaux, Gironde À la découverte des Galeries Lafayette de Bordeaux Galeries Lafayette Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

À la découverte des Galeries Lafayette de Bordeaux Galeries Lafayette, 18 septembre 2021, Bordeaux. À la découverte des Galeries Lafayette de Bordeaux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Galeries Lafayette

### À travers un parcours intérieur-extérieur, venez découvrir les secrets de ce magasin emblématique ! Bâtiments centenaires, joyaux du patrimoine architectural bordelais, les Galeries Lafayette proposent des visites guidées inédites qui révèlent l’histoire des grands magasins de Bordeaux et une partie de l’œuvre de l’architecte Cyprien Alfred-Duprat.

Gratuit. Inscription par mail ou auprès du Lafayette Services au 3ème étage du magasin principal. Durée: 1 heure. Groupes de 12 personnes maximum.

À travers un parcours intérieur-extérieur, venez découvrir les secrets de ce magasin emblématique ! Galeries Lafayette 11 rue Sainte Catherine, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T12:30:00 2021-09-18T13:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T12:30:00 2021-09-19T13:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Galeries Lafayette Adresse 11 rue Sainte Catherine, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Galeries Lafayette Bordeaux