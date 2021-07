A la découverte des fruits et légumes de la Ferme de Budé Autre lieu, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Genève.

A la découverte des fruits et légumes de la Ferme de Budé

du samedi 24 juillet au samedi 14 août à Autre lieu

La Ferme de Budé vous propose de partir **à la découverte de son jardin et des fruits et légumes qui y poussent ainsi que des animaux.** Selon leur âge vos enfants pourront appréhender l’évolution du territoire genevois, comprendre comment poussent les légumes et les fruits. Quant à vous, parents, vous découvrirez les spécificités et les **bienfaits de l’agriculture biologique**, les méthodes de micromaraîchage ou encore comment reconnaitre des herbes aromatiques. Vous aurez également le loisir d’**observer les animaux d’élevage de la Ferme ainsi que les insectes** et plus particulièrement les abeilles. A leur contact, vous comprendrez le rôle que ceux-ci peuvent jouer sur un domaine et l’importance de la biodiversité. A la suite de cette visite, **un goûter à la ferme** vous sera proposé et en 2ème partie un peu de **jardinage** (récolte ou plantation selon les possibilités au jardin). Vous pourrez clôturer la matinée par une **visite au marché de la Ferme** qui favorise les produits provenant de petits producteurs locaux et certifiés Bio.

Tarif normal : CH 25.- / Tarif enfant (moins de 12 ans) : CH 18.-

Partez à la découverte du monde de l’agriculture biologique et urbaine à la Ferme de Budé avec vos enfants. Exploration, animaux, jardinage et gouter du terroir sont au programme !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T12:00:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T12:00:00