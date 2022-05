A la découverte des fleurs dans la forêt d’Epagne Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Sauviat-sur-Vige

A la découverte des fleurs dans la forêt d’Epagne Sauviat-sur-Vige, 8 mai 2022, Sauviat-sur-Vige. A la découverte des fleurs dans la forêt d’Epagne Forêt d’Epagne Sauviat-sur-Vige

2022-05-08 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-08

Forêt d’Epagne Haute-Vienne Sauviat-sur-Vige Rdv à 14h30 à l’entrée de la forêt, route du Moulin du Monteil. 2€/pers. gratuit enfants – 12 ans. Prévoir chaussures de marche et bouteille d’eau. Réservation obligatoire. Rens. 06 74 66 40 24 ou gabbroforetepagne@gmail.com Venez découvrir les différentes variétés de fleurs dans la très jolie forêt d’Epagne. Rdv à 14h30 à l’entrée de la forêt, route du Moulin du Monteil. 2€/pers. gratuit enfants – 12 ans. Prévoir chaussures de marche et bouteille d’eau. Réservation obligatoire. Rens. 06 74 66 40 24 ou gabbroforetepagne@gmail.com Forêt d’Epagne Sauviat-sur-Vige

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Sauviat-sur-Vige Autres Lieu Sauviat-sur-Vige Adresse Forêt d'Epagne Ville Sauviat-sur-Vige lieuville Forêt d'Epagne Sauviat-sur-Vige

A la découverte des fleurs dans la forêt d’Epagne Sauviat-sur-Vige 2022-05-08 was last modified: by A la découverte des fleurs dans la forêt d’Epagne Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige 8 mai 2022

Sauviat-sur-Vige