Goxwiller Goxwiller 67210, Goxwiller A la découverte des fenêtres de l’Avent Goxwiller Goxwiller Catégories d’évènement: 67210

Goxwiller

A la découverte des fenêtres de l’Avent Goxwiller, 1 décembre 2021, Goxwiller. A la découverte des fenêtres de l’Avent Goxwiller

2021-12-01 19:00:00 – 2021-12-24 19:30:00

Goxwiller 67210 Goxwiller Suivez le parcours des fenêtres de l’Avent et découvrez chaque jour l’ouverture d’une nouvelle fenêtre. Chaque soir une fenêtre s’ouvre +33 6 07 56 79 05 Suivez le parcours des fenêtres de l’Avent et découvrez chaque jour l’ouverture d’une nouvelle fenêtre. Goxwiller

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 67210, Goxwiller Autres Lieu Goxwiller Adresse Ville Goxwiller lieuville Goxwiller