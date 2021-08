À la découverte des fabuleuses mines du Val d’Argent ! L’Aventure des Mines, 19 septembre 2021, Sainte-Marie-aux-Mines.

### Une journée pleine de découvertes et d’aventure autour des mines d’argent ! Le temps d’une journée, l’Association Spéléologique pour l’Etude et la Protection des Anciennes Mines (ASEPAM) vous invite à voyager dans l’Histoire ! Découvrez tous les aspects de l’exploitation de l’argent depuis le Moyen Âge dans le massif des Vosges dans notre exposition « Les chemins de l’argent », riche en objets archéologiques et reconsitutions. Tout au long de la journée, des ateliers pédagogiques et ludiques vous seront également proposés : une belle occasion d’en apprendre plus sur l’archéologie et la minéralogie ! Et pour les plus curieux, nous vous inviterons à venir déambuler dans les galeries de la mine Gabe Gottes en compagnie de l’un de nos animateurs ! **Visite de la mine Gabe Gottes :** Ouverte au XVIe siècle, elle fut fermée en 1940. Aujourd’hui, dans un réseau aménagé par l’association Archéo-Mine, vous pouvez découvrir ces différentes phases d’exploitation au cours d’une promenade souterraine sans difficultés. Un lieu chargé d’histoire, idéal pour aborder la géologie et la minéralogie.

Entrée libre et gratuite de l’exposition. Visite de la mine : 2€ demandés pour la location du matériel. Réservation conseillée pour la visite de mine. Durée : 1h30 dont 3 quarts d’heure sous terre. Visite facile, en pleine nature.

L’Aventure des Mines 5 rue Kroeber Imlin, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin



