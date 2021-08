Targon Commune de Targon Gironde, Targon À la découverte des églises romanes du Targonnais Commune de Targon Targon Catégories d’évènement: Gironde

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Commune de Targon Gratuit. Sur inscription, par téléphone. Départ place du 11 novembre à Targon.

Un circuit en bus avec une guide-conférencière est organisé pour découvrir les églises romanes du Targonnais avec pique-nique dans un château viticole. Commune de Targon 33760 Targon Targon Gironde

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

