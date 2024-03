À la découverte des éco-gestes pour se protéger de la chaleur ! Bfm Aurence Limoges, mercredi 24 avril 2024.

À la découverte des éco-gestes pour se protéger de la chaleur ! Pour les 10 ans et + Mercredi 24 avril, 16h00 Bfm Aurence Sur inscription

Et si pendant les vacances on apprenait des gestes simples à réaliser au quotidien pour se protéger de la chaleur et améliorer le confort sans augmenter la facture d’énergie ? Rendez-vous en famille avec deux conseillers France-Rénov du Guichet Habitat pour un atelier ludique ! Qu’on habite dans un appartement ou une maison de nombreuses astuces sont possibles…

Pour les 10 ans et +

Sur inscription au 05 55 05 02 85

Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

©Freepik