À la découverte des « curiosités montmortaises »

### Profitez d’une nouvelle activité originale et ludique proposée par l’Association Patrimoine et Nature à Montmort-Lucy : un circuit de géocaching pour découvrir les « curiosités montmortaises » ! Nouvelle activité de loisirs, le géocaching vous garantit de passer un moment convivial à partager en famille ou entre amis, à la découverte de lieux méconnus et insolites au gré d’une balade parsemée d’énigmes.

Gratuit. GPS indispensable.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul 2 rue Saint-Pierre, 51270 Montmort-Lucy Montmort-Lucy Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

