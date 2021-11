Suen St-Martin Hérens, Suen A la découverte des cristaux de neige St-Martin Suen Catégories d’évènement: Hérens

Initiation aux dangers d’avalanche. Prenons le temps d’observer la neige qui nous entoure, quelles sont les différents cristaux que créent dame nature… quelle influence sur le danger d’avalanche. Cette rando nous amènera jusqu’à l’Alpage de Loveigno. Matériel obligatoire : Un sac à dos adapté Habits et gants chauds, raquettes à neige, chaussures rigides et étanches, pelle, sonde, DVA, pique-nique et 1l. de boisson chaude. Difficulté : Moyenne Dénivelé : 600m Rendez-vous à 9h00, à St-Martin /VS, Grange neuve.

Fr. 50.- /pers.

Initiation aux dangers d’avalanche, quelles sont les différents type de neige. St-Martin Saint-Martin, Grange-Neuve Suen Hérens

