A la découverte des cours d’eau Saint-Martin, 3 septembre 2022, Saint-Martin.

A la découverte des cours d’eau Saint-Martin

2022-09-03 09:00:00 – 2022-09-03 12:00:00

Saint-Martin Bas-Rhin Saint-Martin

EUR La Terre se compose à 70 % d’eau, ce qui lui vaut le joli nom de « Planète bleue ». Mais moins de 3 % de cette eau est douce et permet à la faune et la flore terrestre de vivre. Mais plus qu’un simple moyen de s’abreuver, les cours d’eau sont de véritables puits de biodiversité.

Venez découvrir ces milieux lors d’une Balade éducative en partenariat avec la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale.

+33 7 85 91 42 36

Saint-Martin

