Galeries Lafayette Haussmann, le samedi 18 septembre à 09:30

Les Galeries Lafayette Haussmann ouvrent leurs portes le 15 janvier 1894. La coupole, l’élément le plus spectaculaire du magasin parisien, est édifiée en 1912. Ornée de vitraux colorés et de ferronnerie, sa réalisation marque le début de la relation historique entre l’entreprise et les artistes contemporains. Ces travaux sont aussi l’occasion d’ancrer le magasin dans la modernité et l’innovation en l’agrémentant de vingt ascenseurs. Depuis cette époque, les milliers de visiteurs qui se pressent chaque jour dans le magasin du boulevard Haussmann ont transformé ce lieu de commerce en un monument emblématique du Paris Art nouveau. Pour l’édition 2021 autour du thème : « Patrimoine pour Tous », les visiteurs auront le loisir de découvrir l’histoire de ce grand magasin à travers ses lieux emblématiques et ses coulisses, retraçant la naissance des grands magasins et l’évolution des Galeries Lafayette depuis 1894. La Coupole nouvellement restaurée, vitraux aux inspirations néo-byzantines, ornementation Art nouveau et styles architecturaux multiples : les visiteurs seront invités à porter un nouveau regard sur l’histoire des Galeries Lafayette, contée par celles et ceux qui, jour après jour, participent à la vie de ce Grand Magasin. Visites gratuites, uniquement sur réservation. Groupes limités à 12 personnes. Durée 1h30

Plus de 125 ans d’histoire vous seront dévoilés à travers une visite et une découverte inédite des coulisses des Galeries Lafayette Haussmann

Galeries Lafayette Haussmann 40 boulevard Haussmann 75009 Paris Paris Paris 9e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00