### Profitez d’une balade dans les vignes d’Hautvillers, berceau du Champagne, pour découvrir les paysages des Coteaux historiques de la Champagne. Des arrêts à différents points de vue sur les coteaux et sur la vallée de la Marne sont prévus. La balade se terminera ensuite avec un moment de convivialité autour d’une flûte de Champagne.

Gratuit. Réservation obligatoire. Prévoir chaussures adaptées pour marcher dans les chemins de vigne, parcours sans grande difficulté mais quelques montées.

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00

