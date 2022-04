A la découverte des commerces d’antan Ervy-le-Châtel, 24 juillet 2022, Ervy-le-Châtel.

A la découverte des commerces d’antan Ervy-le-Châtel

2022-07-24 – 2022-07-24

Ervy-le-Châtel Aube Ervy-le-Châtel

Dimanche 24 juillet : Ervy-le-Châtel – À la découverte des commerces d’antan.

Guidé par des membres de l’association « Sauvegarde du Patrimoine d’Ervy », vous découvrirez des anciens commerces, grâce aux indices architecturaux encore existants, d’anciennes photographies agrandies et aux anecdotes et témoignages de nos aîné(e)s.

Dégustation du fromage l’Ervy accompagné de vin d’Épineuil.

RV 15h, Halle circulaire.

Sur réservation à pcc.grandest@gmail.com

Alliant découverte des patrimoines bâti, naturel et immatériel, et dégustation de produits de terroir, les Dimanches de Caractère proposent des visites insolites de lieux souvent privés, abordant la grande Histoire par les petites histoires, les patrimoines matériel et immatériel. Les habitants, associations, municipalités, offices de tourisme, artisans, vous accueillent pour vous faire découvrir les secrets de ces petites cités aux multiples caractères. 216 communes adhèrent aujourd’hui en France à la marque Petites Cités de Caractère®, 21 sont situées en Grand Est. Riches d’un patrimoine architectural et paysager, ces communes rurales poursuivent le même objectif de mise en valeur de leurs attraits par la réhabilitation, la restauration et l’animation.

Découvrez-les sur www.petitescitesdecaractere.com

pcc.grandest@gmail.com

Ervy-le-Châtel

