Mignaloux-Beauvoir Jardin botanique universitaire - Domaine du Deffend Mignaloux-Beauvoir, Vienne A la découverte des collections végétales : jardins et herbiers, un patrimoine vivant ! Jardin botanique universitaire – Domaine du Deffend Mignaloux-Beauvoir Catégories d’évènement: Mignaloux-Beauvoir

Vienne

A la découverte des collections végétales : jardins et herbiers, un patrimoine vivant ! Jardin botanique universitaire – Domaine du Deffend, 19 septembre 2021, Mignaloux-Beauvoir. A la découverte des collections végétales : jardins et herbiers, un patrimoine vivant !

le dimanche 19 septembre à Jardin botanique universitaire – Domaine du Deffend

### Découvrez les collections végétales issues des espaces conservatoires du jardin et des herbiers historiques des botanistes, enseignants et savants de l’Université du XVIIIe et XIXe siècle. Découverte du jardin sensoriel présentant toutes les collections botaniques visibles au jardin.

Gratuit. Réservation obligatoire par téléphone jusqu’au vendredi 17 inclus, par email jusqu’à la veille de chaque jour. Selon jauge Covid-19 en vigueur.

Découvrez les collections végétales issues des espaces conservatoires du jardin et des herbiers historiques des botanistes, enseignants et savants de l’Université du XVIIIe et XIXe siècle. Jardin botanique universitaire – Domaine du Deffend 1108 route des Sachères, 86550 Mignaloux-Beauvoir Mignaloux-Beauvoir Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00

Détails Catégories d’évènement: Mignaloux-Beauvoir, Vienne Autres Lieu Jardin botanique universitaire - Domaine du Deffend Adresse 1108 route des Sachères, 86550 Mignaloux-Beauvoir Ville Mignaloux-Beauvoir lieuville Jardin botanique universitaire - Domaine du Deffend Mignaloux-Beauvoir