Argenton-sur-Creuse Musée de la chemiserie et de l'élégance masculine Argenton-sur-Creuse, Indre À la découverte des collections du Musée de la Chemiserie Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

À la découverte des collections du Musée de la Chemiserie Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine, 18 septembre 2021, Argenton-sur-Creuse. À la découverte des collections du Musée de la Chemiserie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine

Les visiteurs auront accès également aux 2 expositions actuelles ” Florilège d’élégance, Hervé Robillard, créations photographiques contemporaines” et “La soie, du prestige à l’intime”. Ce musée, dédié au vestiaire masculin, présente une collection de vêtements de la fin du XVIIe siècle à nos jours. Une partie, plus industrielle, retrace les étapes de fabrication d’une chemise. Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine Rue Charles-Brillaud 36200 Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Musée de la chemiserie et de l'élégance masculine Adresse Rue Charles-Brillaud 36200 Argenton-sur-Creuse Ville Argenton-sur-Creuse lieuville Musée de la chemiserie et de l'élégance masculine Argenton-sur-Creuse