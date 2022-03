A la découverte des cigognes blanches Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Arles Bouches-du-Rhône Le point de rendez-vous est fixé devant l’accueil des Marais du Vigueirat.



Le guide vous emmène ensuite à pied vers une plate-forme d’observation située sur le sentier de la Palunette, d’où vous aurez une vue panoramique sur le marais et plusieurs nids de cigognes.



Vous emprunterez ensuite le tracé du futur sentier Homme et Nature pour traverser le bois dans lequel les cigognes ont installé leurs nids. C’est le début de la saison de reproduction, c’est l’heure pour les couples de consolider leurs nids avant l’arrivée des poussins au printemps.



Votre balade sera rythmée par le claquement de leur bec jusqu’à la Cabanatau, cette immense cabane en sagne en forme de taureau. C’est au milieu de ses cornes que l’un des couples a élu domicile depuis plusieurs années!



En mars, c'est le début de la période de reproduction des cigognes blanches. En vol ou au nid, vous entendrez son claquement de bec, et vous pourrez avec un guide, observer le ballet de cet immense oiseau dont on dénombre plus de 20 nids sur le site.



Le retour se fera à pied jusqu’à l’entrée des sentiers de l’Etourneau que vous pourrez ensuite parcourir en autonomie. Chemin de l’Etourneau 13104 Mas-Thibert Arles

