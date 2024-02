A la découverte des cigognes blanches Marais du Vigueirat Arles, vendredi 1 mars 2024.

En mars, c’est le début de la période de reproduction des cigognes blanches.

En vol ou au nid, vous entendrez son claquement de bec, et vous pourrez avec un guide, observer le ballet de cet immense oiseau, dont on dénombre pas moins de 30 nids répartis sur le site et ses alentours. Vous accéderez ensuite librement aux sentiers de l’Etourneau.



En mars, départ les mercredis à 14h, durée 1h30.

Tarifs 15€ à partir de 13 ans 10€ de 6 à 12 ans 5€ de 3 à 5 ans Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans, sur les genoux des parents (billet d’entrée remis sur place).. .

Début : 2024-03-01 14:00:00

fin : 2024-03-31 15:30:00

Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau

Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur visites.mdv@espaces-naturels.fr

