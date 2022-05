À la découverte des chiroptères Maison de la RNN de Py Py Catégories d’évènement: Py

Pyrénées-Orientales

À la découverte des chiroptères Maison de la RNN de Py, 28 juillet 2022, Py. À la découverte des chiroptères

Maison de la RNN de Py, le jeudi 28 juillet à 19:30

Avec Marie-Odile, spécialiste des chauves-souris : partez à la rencontre des seuls mammifères volants du règne animal. Animation proposée dans le cadre du Festival nature des réserves naturelles catalanes. [[https://www.reserves-naturelles-catalanes.org/decouvrir/le-festival-nature/](https://www.reserves-naturelles-catalanes.org/decouvrir/le-festival-nature/)](https://www.reserves-naturelles-catalanes.org/decouvrir/le-festival-nature/)

Réservation obligatoire : 04.68.96.29.37 py@espaces-naturels.fr

Projection d’un diaporama & sortie nocturne Maison de la RNN de Py 5 carrer Major 66360 Py Py Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-28T19:30:00 2022-07-28T23:30:00

