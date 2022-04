A la découverte des chèvres et du fromage

2022-05-06 15:15:00 15:15:00 – 2022-05-06 17:15:00 17:15:00 Vous êtes en vacances et vous souhaitez vivre un moment en famille. A la ferme de la Chèvre Rit, vous pourrez venir découvrir un élevage de chèvres en agriculture biologique. Au programme : l’alimentation et le soin des chèvres, la production du lait et la transformation du lait en savoureux fromages ! Sans oublier un passage incontournable auprès de nos chevreaux. La visite se conclura sur une note gourmande avec la dégustation de nos fromages. Animation famille principalement à destination des +6 ans.

Prévoir une tenue adaptée à la météo.

Inscriptions obligatoires sur notre site internet : la-chevre-rit.fr



dernière mise à jour : 2022-04-24

