A la découverte des chemins des Moulins. Randonnée de 12 km guidée par Patrick Belhomme.300m de dénivelè. Pique nique sorti du sac. Réservation obligatoire dans les bureaux de l'Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Saint-André-de-Chalencon
lieuville 45.27298#3.97038