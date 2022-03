A LA DÉCOUVERTE DES CHEMINS CREUX Fromentières Fromentières Catégories d’évènement: FROMENTIERES

Mayenne

A LA DÉCOUVERTE DES CHEMINS CREUX Fromentières, 13 avril 2022, Fromentières. A LA DÉCOUVERTE DES CHEMINS CREUX Bibliothèque 1 Rue du Parc des Sports Fromentières

2022-04-13 – 2022-04-13 Bibliothèque 1 Rue du Parc des Sports

Fromentières Mayenne Fromentières Dans le cadre du temps fort nature durable proposé par le réseau des bibliothèques du Pays de Château-Gontier, sortie nature “A la découverte des chemins creux” animée par le Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement. Découverte et observation de la faune et de la flore dans les chemins creux de la commune.

Prévoir des chaussures de marche ou des bottes. Public familial. RDV à la bibliothèque de Fromentières. Sur inscription auprès de la médiathèque au 02 43 09 50 53 – mediatheque@chateaugontier.fr Bibliothèque 1 Rue du Parc des Sports Fromentières

