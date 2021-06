Heurteauville Heurteauville Heurteauville, Seine-Maritime À la découverte des chauves-souris : une plongée dans le monde de l’inaudible ! Heurteauville Heurteauville Catégories d’évènement: Heurteauville

Seine-Maritime

À la découverte des chauves-souris : une plongée dans le monde de l’inaudible ! Heurteauville, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Heurteauville. À la découverte des chauves-souris : une plongée dans le monde de l’inaudible ! 2021-09-03 20:00:00 – 2021-09-03

Heurteauville Seine-Maritime Envolez-vous dans l’univers mystérieux des chauves-souris et venez découvrir leurs secrets le temps d’une promenade nocturne aux abords de l’Espace Naturel Sensible d’Heurteauville !

RDV parking du bac Heurteauville-Yainville (côté Heurteauville).

Animée par la LPO Normandie

