A la découverte des chauves-souris Talmay, jeudi 11 juillet 2024.

L’Etablissement public Territorial du Bassin Saône et Doubs vous propose une sortie nocturne à la découverte des chauves-souris de Talmay. Cette soirée sera ponctuée par la projection d’un film de Tanguy Stoecklé et d’une itinérance entre la mairie et le château afin de vous permettre d’apprécier, observer et écouter avec des échosondeurs, quelques espèces de chiroptères dont le Grand Murin.

Places limitées. Réservation obligatoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 20:30:00

fin : 2024-07-11 23:30:00

Talmay 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté elodie.chatelain-bardey@eptb-saone-doubs.fr

