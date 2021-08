Sorbs Sorbs Hérault, Sorbs A LA DECOUVERTE DES CHAUVES SOURIS Sorbs Sorbs Catégories d’évènement: Hérault

Sorbs Hérault Sorbs Venez découvrir les nombreuses spécificités des chauves-souris afin de mieux les connaître et les protéger. Accompagnés du GCLR nous vous proposons de fabriquer des nichoirs qui seront installés dans la commune, de partager un repas tiré du sac puis de partir à l’écoute de ces mammifères volants avec des détecteurs d’ultrasons ! Evénement proposé dans le cadre de l’animation Natura 2000.

