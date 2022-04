À LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS Saint-Félix-de-Lodez, 27 mai 2022, Saint-Félix-de-Lodez.

À LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS Saint-Félix-de-Lodez

2022-05-27 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-27 22:30:00 22:30:00

Saint-Félix-de-Lodez Hérault Saint-Félix-de-Lodez

5 EUR Les chauves-souris sont menacées. Ces mammifères nocturnes et insectivores peuvent “voir avec leurs oreilles”, chassant et s’orientant grâce aux ultrasons. Méconnues, elles vivent dans des milieux très différents (cavernes, fissures, arbres…) et il est très difficile de les observer. Nous partirons à leur rencontre pour un moment insolite, avec une approche respectueuse de leur milieu de vie.

Par Laure Charpentier – Aphyllanthe Randonnée

Niveau facile (4 km, 4 h)

Prévoir eau, chaussures de marche, lampe frontale et pique-nique

5 € adulte / 3 € enfant / 12 € tarif tribu / sur réservation

+33 4 67 96 23 86

Saint-Félix-de-Lodez

dernière mise à jour : 2022-04-09 par OT DU CLERMONTAIS