A la découverte des chauves-souris Domaine de la Burthe Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

A la découverte des chauves-souris Domaine de la Burthe, 15 juillet 2022, Floirac. A la découverte des chauves-souris

Domaine de la Burthe, le vendredi 15 juillet à 21:00

Suite à la présentation en salle d’un diaporama sur les différentes espèces de chauves souris et les idées reçues qui y sont associées, les participants sont invités à partir à la rencontre des espèces du Domaine de la Burthe à l’aide d’une « batbox » qui permet de capter leurs ultrasons. Limité à 20 pers. Inscription obligatoire aux accueils de la mairie ou sur le mail agenda21@ville-floirac33.fr En partenariat avec le Conseil Départemental. Domaine de la Burthe Domaine de la Burthe 33270 Floirac Floirac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-15T21:00:00 2022-07-15T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu Domaine de la Burthe Adresse Domaine de la Burthe 33270 Floirac Ville Floirac lieuville Domaine de la Burthe Floirac Departement Gironde

Domaine de la Burthe Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/

A la découverte des chauves-souris Domaine de la Burthe 2022-07-15 was last modified: by A la découverte des chauves-souris Domaine de la Burthe Domaine de la Burthe 15 juillet 2022 Domaine de la Burthe Floirac Floirac

Floirac Gironde