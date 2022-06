À la découverte des chauves-souris de l’Étang des Aulnes Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Dans le cadre de la Nuit internationale des Chauve-souris, venez découvrir la vie passionnante de ces mammifères ailés du domaine départemental de l’Étang des Aulnes.

En début de soirée, une présentation sur la biologie et l’écologie des chauves-souris sous la forme d’un diaporama sera animée par un chargé de mission du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

À la nuit tombée, nous observerons le bal des chauves-souris aux abords de l’étang en écoutant leurs ultrasons.

Oubliez vos idées reçues et laissez-vous émerveiller par ces étonnants compagnons nocturnes.



