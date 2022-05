À la découverte des chauves-souris

À la découverte des chauves-souris, 22 juillet 2022, . À la découverte des chauves-souris

2022-07-22 20:00:00 – 2022-09-23 22:30:00 Le CEN Normandie, en partenariat avec Flers Agglo et le golf du Houlme, vous invite à la découverte des chauves-souris. Après une présentation de leur mode de vie en salle, vous partirez en balade nocturne dans le golf et, à l’aide d’appareils spécifiques, tenterez de capter leurs ultrasons. Une découverte unique ! Informations pratiques :

Equipez-vous de chaussures de marche et de vêtements adaptés à la météo.

La sortie ayant lieu de nuit, apportez une lampe frontale. Le CEN Normandie, en partenariat avec Flers Agglo et le golf du Houlme, vous invite à la découverte des chauves-souris. Après une présentation de leur mode de vie en salle, vous partirez en balade nocturne dans le golf et, à l’aide d’appareils… Le CEN Normandie, en partenariat avec Flers Agglo et le golf du Houlme, vous invite à la découverte des chauves-souris. Après une présentation de leur mode de vie en salle, vous partirez en balade nocturne dans le golf et, à l’aide d’appareils spécifiques, tenterez de capter leurs ultrasons. Une découverte unique ! Informations pratiques :

Equipez-vous de chaussures de marche et de vêtements adaptés à la météo.

La sortie ayant lieu de nuit, apportez une lampe frontale. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

À la découverte des chauves-souris, 22 juillet 2022, . À la découverte des chauves-souris

2022-07-22 20:00:00 – 2022-09-23 22:30:00 Le CEN Normandie, en partenariat avec Flers Agglo et le golf du Houlme, vous invite à la découverte des chauves-souris. Après une présentation de leur mode de vie en salle, vous partirez en balade nocturne dans le golf et, à l’aide d’appareils spécifiques, tenterez de capter leurs ultrasons. Une découverte unique ! Informations pratiques :

Equipez-vous de chaussures de marche et de vêtements adaptés à la météo.

La sortie ayant lieu de nuit, apportez une lampe frontale. Le CEN Normandie, en partenariat avec Flers Agglo et le golf du Houlme, vous invite à la découverte des chauves-souris. Après une présentation de leur mode de vie en salle, vous partirez en balade nocturne dans le golf et, à l’aide d’appareils… Le CEN Normandie, en partenariat avec Flers Agglo et le golf du Houlme, vous invite à la découverte des chauves-souris. Après une présentation de leur mode de vie en salle, vous partirez en balade nocturne dans le golf et, à l’aide d’appareils spécifiques, tenterez de capter leurs ultrasons. Une découverte unique ! Informations pratiques :

Equipez-vous de chaussures de marche et de vêtements adaptés à la météo.

La sortie ayant lieu de nuit, apportez une lampe frontale. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville