À la découverte des chaumes du Vignac et des meulières de Claix

Les Chaumes de Vignac, le dimanche 19 septembre à 09:30

Les Chaumes de Vignac, le dimanche 19 septembre à 09:30

### Randonnée organisée par Roullet Saint-Estèphe Patrimoine En compagnie de Lisa Lamazerolles. Des surprises vous seront réservées durant la randonnée. 12 h – 13 h : concert avec un accordéoniste 13 h : pique-nique tiré du sac

100 personnes maximum. Inscription auprès d’Effervescentre. Participation 10€, gratuit pour les – de 12 ans. RV : parking du boulodrome de l’étang des Glamots. Possibilité de déposer le pique-nique au club House avant le départ de la randonnée.

Les Chaumes de Vignac 16440 Roullet-Saint-Estèphe

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00

