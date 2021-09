Brélévenez Lannion Brélévenez, Côtes-d'Armor A la Découverte des Chapelles Saint-Joseph et des Ursulines Lannion Brélévenez Catégories d’évènement: Brélévenez

Côtes-d'Armor

A la Découverte des Chapelles Saint-Joseph et des Ursulines Lannion, 18 septembre 2021, Brélévenez. A la Découverte des Chapelles Saint-Joseph et des Ursulines

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Lannion

Explorez l’histoire de cette chapelle typique du style Art Déco de 1938, œuvre de l’architecte James Bouillé, membre du mouvement Seiz Breur, puis découvrez le chemin de croix en décor mural de Xavier de Langlais ! La visite continue ! Suivez la guide pour découvrir le cloître et la Chapelle des Ursulines, qui accueille actuellement une rétrospective autour de l’œuvre de Xavier de Langlais.

Visite combinée proposée par l’ARSSAT / Venue libre

Explorez l’histoire de cette chapelle typique du style Art Déco de 1938, Suivez la guide pour découvrir le cloître et la Chapelle des Ursulines. Lannion 38 Rue Jean Savidan, 22300, Lannion Brélévenez Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:15:00

Détails Catégories d’évènement: Brélévenez, Côtes-d'Armor Autres Lieu Lannion Adresse 38 Rue Jean Savidan, 22300, Lannion Ville Brélévenez lieuville Lannion Brélévenez