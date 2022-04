A la découverte des chants d’oiseaux Saint-Émiland Saint-Émiland Catégories d’évènement: Saint-Emiland

Saint-Émiland Saône-et-Loire Saint-Émiland EUR Passez la matinée avec un ornithologue confirmé avec paraboles, casques, jumelles et longue vue à la découverte des chants d’oiseaux.

Visite adaptée pour un public malvoyant.

Visite en matinée, réservation obligatoire et places limitées.

pier@saoneetloire71.fr +33 3 85 39 55 00

