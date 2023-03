A la découverte des chants d’oiseaux Espace naturel sensible du marais Massilly Catégories d’Évènement: Massilly

A la découverte des chants d'oiseaux Espace naturel sensible du marais, 13 mai 2023, Massilly

2023-05-13 – 2023-05-13

Saône-et-Loire EUR Passez la matinée avec un ornithologue confirmé avec paraboles, casques, jumelles et longue vue à la découverte des chants d’oiseaux.

Visite adaptée pour le public à mobilité réduite et le public malvoyant.

Visite en matinée, réservation obligatoire, places limitées. L'horaire exact sera communiqué lors de votre réservation.

