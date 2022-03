À la découverte des chants des oiseaux Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët Finistère Le chant est indissociable des oiseaux.

Toutefois, s’il est simple de reconnaitre les espèces à leur vue, il peut être beaucoup plus complexe de les déterminer à la simple écoute de leurs vocalises.

Venez acquérir les différentes clés pour comprendre et apprendre les rudiments de la détermination des oiseaux par leurs chants.

Une animation pour vous familiariser à la nature sonore.

