A la découverte des chants des oiseaux Bordeaux-Lac Bruges Catégories d’évènement: Bruges

Gironde

A la découverte des chants des oiseaux Bordeaux-Lac, 20 avril 2022, Bruges. A la découverte des chants des oiseaux

Bordeaux-Lac, le mercredi 20 avril à 09:00

Les rives du lac de Bordeaux s’animent au printemps des chants d’une multitude de petits passereaux. Balade à vélo sur les pistes cyclables qui ceinturent la réserve pour découvrir l’histoire locale, la faune et la flore du marais de Bruges et des zones périphériques.

Sur inscription

Leurs chants annoncent le printemps ! Venez écouter les oiseaux le temps d’une balade à vélo. Bordeaux-Lac Bd Jacques Chaban-Delmas, 33520 Bruges Bruges Le Tasta Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T09:00:00 2022-04-20T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bruges, Gironde Autres Lieu Bordeaux-Lac Adresse Bd Jacques Chaban-Delmas, 33520 Bruges Ville Bruges lieuville Bordeaux-Lac Bruges Departement Gironde

Bordeaux-Lac Bruges Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruges/

A la découverte des chants des oiseaux Bordeaux-Lac 2022-04-20 was last modified: by A la découverte des chants des oiseaux Bordeaux-Lac Bordeaux-Lac 20 avril 2022 Bordeaux-Lac Bruges Bruges

Bruges Gironde