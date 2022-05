A la découverte des champignons – Réserve de Cousseau

A la découverte des champignons – Réserve de Cousseau, 5 novembre 2022, . A la découverte des champignons – Réserve de Cousseau

2022-11-05 14:00:00 – 2022-11-05 17:30:00 Partons à la recherche et à la découverte des nombreuses espèces de champignons présentes sur le plateau landais. En compagnie d’un spécialiste, apprenez à reconnaître les nombreux spécimens de notre région. Une sortie exceptionnelle au cœur de l’automne !

Sur réservation uniquement. Partons à la recherche et à la découverte des nombreuses espèces de champignons présentes sur le plateau landais. En compagnie d’un spécialiste, apprenez à reconnaître les nombreux spécimens de notre région. Une sortie exceptionnelle au cœur de l’automne !

Sur réservation uniquement. Partons à la recherche et à la découverte des nombreuses espèces de champignons présentes sur le plateau landais. En compagnie d’un spécialiste, apprenez à reconnaître les nombreux spécimens de notre région. Une sortie exceptionnelle au cœur de l’automne !

Sur réservation uniquement. dernière mise à jour : 2021-12-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville