A la découverte des champignons et du bois Brûlet

2022-08-24 09:30:00 – 2022-08-24 11:00:00 Avec l'association Beauvais Argentine Aquariophilie venez découvrir le monde des champignons.

Tout public – Places limitées sur inscription : 06 14 20 66 79 ou : beauvaisargentine.aquariophilie@gmail.com beauvaisargentine.aquariophilie@gmail.com +33 6 14 20 66 79 Avec l’association Beauvais Argentine Aquariophilie venez découvrir le monde des champignons.

