A la découverte des champignons de Corrèze Espagnac, dimanche 7 avril 2024.

Nous espérons que cette année sera généreuse en ce qui concernent la variété et la cueillette de nos champignons adorés.

Pour notre première sortie, nous vous invitons à nous suivre dans la forêt sectionale de Vessejoux lors d’une randonnée pédestre. Vous y découvrirez les différentes espèces de champignons que l’on peut rencontrer au printemps. Notre guide, vous apprendra les différents manières de chercher, trouver et reconnaitre les champignons comestibles, mais surtout comment évitez de les confondre avec d’autres espèces non comestibles, toxiques voir mortelles. Participation libre Sur réservation – .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 13:00:00

fin : 2024-04-07

Parking du Domaine des Etangs de Taysse

Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

