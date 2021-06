Le Morne-Rouge Maison des volcans Le Morne Rouge À la découverte des cascades du nord de la Martinique Maison des volcans Le Morne-Rouge Catégorie d’évènement: Le Morne Rouge

À la découverte des cascades du nord de la Martinique Maison des volcans, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Morne-Rouge. À la découverte des cascades du nord de la Martinique

Maison des volcans, le samedi 3 juillet à 19:30

L’île abrite des chutes d’eau toutes plus impressionnants les unes que les autres. Nous partons au cœur de la végétation luxuriante du nord de la Martinique qui regorge de sentiers, de randonnées aux paysages à couper le souffle! Cette présentation de photos et vidéos vous fera voyager au coeur de cette Martinique magnifique et encore sauvage.

nombre de places limitée à 30

L’île abrite des chutes d’eau toutes plus impressionnants les unes que les autres. Cette présentation photo et vidéo vous fera voyager dans cette nature luxuriante. Maison des volcans Avenue Edgard Nestoret Le morne rouge Le Morne-Rouge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Le Morne Rouge Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison des volcans Adresse Avenue Edgard Nestoret Le morne rouge Ville Le Morne-Rouge lieuville Maison des volcans Le Morne-Rouge