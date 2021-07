Munster Hôtel de Ville Haut-Rhin, Munster À la découverte des canaux de Munster et alentours ! Hôtel de Ville Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Hôtel de Ville, le samedi 18 septembre à 14:00

### Gérard Leser, historien et folkloriste alsacien, vous fera découvrir la nouvelle promenade « Au fil de l’eau ». **Gérard Leser**, né le 14 mai 1951 à Munster dans le Haut-Rhin en France, est un écrivain, conférencier, conteur professionnel et auteur de vidéos sur les traditions, les croyances et l’histoire alsaciennes. Il est membre de l’_Académie d’Alsace_ et président de la _Société d’histoire du Val et de la Ville de Munster._ [[http://www.gerard-leser.fr/](http://www.gerard-leser.fr/)](http://www.gerard-leser.fr/) _Rendez-vous devant la mairie à 14h00 pour le départ de la visite._

Participation libre. Départ devant l’Hôtel de ville.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00

