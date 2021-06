A LA DÉCOUVERTE DES BORDS DE L’HUISNE EN GYROPODE Le Mans, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Le Mans.

A LA DÉCOUVERTE DES BORDS DE L’HUISNE EN GYROPODE 2021-07-28 14:30:00 – 2021-07-28 15:15:00 Rue de l’Estérel Parking du Gué Bernisson

Le Mans Sarthe

Balade sur les bords de l’Huisne organisée par l’Office de Tourisme. Réservation obligatoire à partir du 21 juin.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme, 16 rue de l’Etoile.

Le gyropode tout terrain, une activité ludique et originale, plaira au plus grand nombre. Facile d’utilisation, il est maîtrisable au bout de 5 minutes seulement après une initiation incluse.

Tenue adaptée et chaussures fermées exigées. Casque et charlotte fournis.

Durée : 1h15.

Tarif : 32€ / Adulte

27€ / Jeune (de 12 à 16 ans)

Rendez-vous sur le parking du Gué Bernisson.

