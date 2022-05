A la découverte des bols tibétains Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne Catégories d’évènement: 40230

A la découverte des bols tibétains
Bénesse-Maremne, 25 juin 2022
Yoga Searcher, 164 chemin de Pouchucq
40230 Bénesse-Maremne
EUR 65

A la découverte des bols tibétains avec Amandine Volpi : le principe de la sonothérapie, les bienfaits des bols, apprendre à utiliser un bol, faire une relaxation sonore… Son localisé, massage sonore, collation

+33 6 88 34 08 17

