Pyrénées-Orientales

A la découverte des bergers

Maison de la nature, Mantet, le mercredi 24 août à 14:00



Venez découvrir le métier des bergers de montagne, la conduite du troupeau, la traite, la fabrication de fromages. L’après-midi finira autour d’un goûter convivial avec les produits de la ferme. Animation réalisée dans le cadre du Festival Nature des réserves naturelles catalanes. Toute la programmation sur : [www.reserves-naturelles-catalanes.org](http://www.reserves-naturelles-catalanes.org)

Inscription obligatoire , RNN de Mantet : 04 68 05 00 75

2022-08-24T14:00:00 2022-08-24T17:00:00

