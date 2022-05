A la découverte des belles de nuit !

2022-06-24 – 2022-06-24 Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise vous emmène à la découverte des chauves-souris, ces bijoux de l’évolution. Le temps d’une soirée, chaque participant pourra s’initier au métier de chiroptérologue en manipulant des détecteurs acoustiques. En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Prévoir des chaussures de marche. Places limitées

