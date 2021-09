Nantes Bassin Ceineray Loire-Atlantique, Nantes A la découverte des bateaux du patrimoine sur l’Erdre : Prestation scénique sur Cornelia, bateau du patrimoine Bassin Ceineray Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le De Vrouwe Cornelia est un bateau de 113 ans d’origine du nord des Pays Bas. Aussi à l’aise en mer qu’en rivière, cette vieille “Dame” (de vrouwe, en néerlandais) sillonne les eaux de l’Erdre tout comme celles de l’Atlantique, de Noimoutier jusqu’en Manche, aux abords du Mont Saint Michel. Cette “péniche à voile” sera exceptionnellement présente à Nantes pendant les Journées Européennes du Patrimoine 2021. En prolongement de ses actions solidaires auprès des migrants, l’Association Cornelia accueillera le samedi en fin d’après-midi quelques uns d’entre eux pour une prestation festive sur le pont du bateau transformé en scène ephémaire.

Public sur le quai, dans le respect des normes de sécurité et des règles sanitaires en vigueur au moment de l’évènement

Le bateau sera présent tout le week-end en centre ville de Nantes. Concert prévu le samedi en début de soirée Bassin Ceineray Quai Ceineray, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

