A la découverte des artistes du Médoc Soulac-sur-Mer, 17 décembre 2022, Soulac-sur-Mer.

A la découverte des artistes du Médoc

34 rue de la Plage Librairie l’Oncle Tome Soulac-sur-Mer Gironde Librairie l’Oncle Tome 34 rue de la Plage

2022-12-17 16:00:00 – 2022-12-17

Librairie l’Oncle Tome 34 rue de la Plage

Soulac-sur-Mer

Gironde

Soulac-sur-Mer

Une rencontre en présence des artistes Marc Blanchet et Nof (Nicole faurie) ainsi que l’écrivaine Chantal Detcherry pour aborder leurs inspirations , leur technique, leurs projets et leur sensibilité commune.

Ce sera une discussion chaleureuse où vous pourrez découvrir la peinture de ces deux artistes talentueux en dégustant pour l’occasion vin chaud et puisque c’est la saison biscuit de Noël !

Une rencontre en présence des artistes Marc Blanchet et Nof (Nicole faurie) ainsi que l’écrivaine Chantal Detcherry pour aborder leurs inspirations , leur technique, leurs projets et leur sensibilité commune.

Ce sera une discussion chaleureuse où vous pourrez découvrir la peinture de ces deux artistes talentueux en dégustant pour l’occasion vin chaud et puisque c’est la saison biscuit de Noël !

+33 5 56 59 45 51

oncle tome

Librairie l’Oncle Tome 34 rue de la Plage Soulac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-11-19 par