### Le bâtiment de 1865 inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, ouvrira exceptionnellement ses portes pour un circuit de visite commentée. Découverte du hall, de l’escalier d’honneur, de l’aile ouest, de l’ancienne salle de lecture.

Gratuit. Inscription obligatoire pour les visites sur place, non accessible aux personnes à mobilité réduite. Vérification du pass sanitaire. Départ visite toutes les heures. Durée de la visite 30 à 45 minutes environ. Groupe de 10 visiteurs max.

Le bâtiment de 1865, inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, ouvrira exceptionnellement ses portes pour un circuit de visite commentée.

