### Venez découvrir le bâtiment et les missions des Archives, ainsi que quelques-uns des documents remarquables qu’elles conservent. Les visites guidées du bâtiment emmènent les visiteurs à la découverte d’espaces habituellement fermés au public, dont la salle de tri et les magasins de conservation, qui renferment 20 kilomètres de documents ! Les visiteurs découvrent au fur et à mesure les missions des Archives et peuvent admirer quelques-uns des documents les plus remarquables, dont des chartes de l’époque carolingienne.

Gratuit. Réservation obligatoire par mail ou téléphone (indiquer nom, nombre de personnes, date et horaire choisi). Groupes de 15 personnes maximum. Durée : 45 minutes. Toutes les salles visitées sont sur le même niveau.

Archives départementales de la Haute-Marne Rue du Lycée agricole, 52000 Chamarandes-Choignes Chamarandes-Choignes Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:15:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:15:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:15:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:15:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:15:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:15:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:15:00 2021-09-19T18:00:00