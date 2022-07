A la découverte des arbres remarquables

A la découverte des arbres remarquables, 6 août 2022, . A la découverte des arbres remarquables



2022-08-06 – 2022-08-06 Un circuit vous est proposé afin de découvrir des Arbres Remarquables et des Arbres Têtards des Hautes-Pyrénées. Au cours de cette visite, vous pourrez découvrir les critères de remarquabilité de ces arbres, mais également leurs usages et rôles écologiques.

Le trajet se fait en covoiturage avec les véhicules des participants.

Sur inscription. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville